Manu Gavassi vira o jogo e supera Prior com mais 1,5 bilhão de votos

O arquiteto Felipe Prior foi o eliminado do BBB 20 em Paredão que contou com mais de 1,5 bilhão de votos. Em disputa acirrada, ele deixa a competição com 56,73% dos votos, contra 42,51% de Manu Gavassi. Mari teve apenas 0,76% dos votos.

Foram tantos votos que o próprio Tiago Leifert pediu para que as pessoas tivessem calma na hora de votar. O sistema ficou instável em vários momentos ao longo do dia, principalmente durante a exibição do programa, o que foi causado pelo excesso de votos. Foram mais de 1.532.944.337 votos, marca histórica no BBB.

Na hora da despedida, Prior evitou dar abraços longos e quase não se despediu de Babu, seu amigo, mas com quem brigou nos últimos dias. O ator ficou chorando e foi consolado por Manu Gavassi e Mari Gonzalez, que disputaram o Paredão com Felipe Prior.

Leifert comentou com Prior que ele havia recebido apoio de vários jogadores de futebol, entre eles Neymar, e o arquiteto aproveitou para mandar um abraço ao atacante do PSG. "De início, os fatos que ocorreram me desestabilizaram. Foi meio que um renascimento, mas eu estava esgotado. Via muita demagogia nas pessoas", disse o brother.

Ele também afirmou que talvez tenha se prejudicado ao tentar proteger Babu. "Acredito em Deus e o que ele reservou para mim está bom."

Desde a abertura da votação, várias enquetes de sites de notícias mostravam a saída de Manu Gavassi, inclusive quando o programa começou a ser exibido na Globo.



Manu Gavassi vira o jogo e supera Prior em Paredão com mais 1,5 bilhão de votos. Reprodução



TORCIDAS EM MASSA

Esse paredão mexeu com os participantes da casa e com suas torcidas do lado de fora da casa. Nomes como o da cantora Zélia Duncan, o da atriz Marina Ruy Barbosa e do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, já declararam suas torcidas.

Bruna Marquezine, amiga pessoal de Manu, não demorou a usar a hashtag #ForaPrior, seguida por Agatha Moreira e Bruno Gagliasso. Já os jogadores Gabigol e Richarlison foram de #ForaManu.

Neymar, ex de Marquezine, manifestou, inicialmente, a sua torcida para Prior. Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.

O fato de o ex-casal estar em se opor na votação é um dos assuntos mais comentados na internet. Segundo levantamento feito pela Stilingue, empresa de monitoramento de redes sociais, entre domingo (29) e esta segunda (30), foram mais de 4.900 menções em português relativas à "Neymar e Prior".

Já sobre "Neymar e quarentena" foram 425 menções, de acordo com a empresa. Na última semana, o jogador gerou polêmicas e críticas ao publicar uma foto jogando futevôlei com amigos, o que indicaria que ele não estava cumprindo o isolamento social recomendado pelos especialistas para conter o novo coronavírus no Brasil. Em nota, o craque disse que os amigos já estavam em quarentena com ele.

RACISMO

Citada por comentário racista, a participante do BBB 20, Thelma Assis, 35, deverá travar na Justiça um processo contra o empresário Rodrigo Branco. Em live pelas redes sociais, ele disse que "torcer por Thelma é racismo" e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

Nesta terça-feira (31), a família da participante declarou que buscará os direitos da médica por causa do episódio. "A respeito do conteúdo de uma live, feita ontem, amplamente divulgada nas redes sociais e meios de comunicação, estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira", escreveu quem cuida das redes sociais dela.

