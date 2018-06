Manu Gavassi tieta Demi Lovato nos bastidores d Rock in Rio Lisboa

Manu Gavassi se apresentou neste domingo (24) do Rock in Rio Lisboa com uma participação no show do rapper português Agir, mas teve outro momento emocionante nos bastidores do festival.

A cantora encontrou Demi Lovato, outra atração do RiR, e aproveitou para conversar com a estrela pop. "Linda", escreveu Manu em uma das fotos. Em outro clique, ela brincou: "Então, Demi, o lance é que você tem meu coração desde Camp Rock".



Foto: Reprodução/Instagram



O filme da Disney, de 2008, trouxe todos os holofotes para Demi e alavancou a carreira da cantora. Antes de entrar no palco, Manu conversou com a QUEM sobre a série Z4, em que será uma das protagonistas.

"Estou gravando há três meses. É uma série brasileira que será transmitida em toda a América Latina. Para exportar mesmo. Estreia dia 25 de julho", contou.

Quem