Mansão de Claudia Raia e Celulari está à venda por R$ 13 milhões

Os atores Claudia Raia , 52, e Edson Celulari , 61, não estão mais casados desde 2010, mas ainda tentam vender a mansão onde moravam juntos com os dois filhos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o imóvel, situado no Itanhangá, na zona oeste do Rio, está à venda por R$ 13 milhões.

A casa tem 1.453 metros quadrados de área construída em um terreno de 3.500 metros quadrados. Possui quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e ainda uma vista panorâmica da Pedra da Gávea.

A mansão tem ainda uma casa para hóspedes. O valor do condomínio, segundo a colunista, é de de R$ 1.500.

Folhapress