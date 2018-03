Mano Brown vira motorista de Uber para divulgar show no Lollapalooza

O rapper Mano Brown virou motorista de Uber em uma ação promocional para divulgar seu show solo em 24 de março no festival Lollapalooza.

O vocalista dos Racionais MC's saiu pelas ruas do Capão Redondo (zona sul de São Paulo) e dirigiu um Chevrolet Caprice 1974, todo estilizado, pegando passageiros. "Tem carro mais caro? Claro que tem. Só que igual a esse aqui você não vai ver", diz ele, após destacar detalhes de motor, pintura, roda e farol.





No "Uber do Brown", o cantor foi bem simpático. O primeiro passageiro, um jovem formado em publicidade, diz não acreditar que o Mano Brown estava no carro e é presenteado com ingressos para a apresentação.

O último passageiro da ação é a cantora Liniker, que também vai fazer show no Lollapalooza. Brown começa a conversa e pergunta sobre as expectativas da artista para o festival e recebe de presente o primeiro disco gravado por ela.

Quando se aproxima do fim da viagem, o rapper e sambista pede a Liniker que desligue o aplicativo que ele a levaria para um "rolê diferente, surpresa". O vídeo termina com um "Continua"

E o cinto?

O Detran-SP (Departamento Paulista de Trânsito) deixou um recado para Mano Brown, porque aparentemente ele aparece dirigindo sem cinto de segurança. "Na moral, cantar no Lollapalooza deve ser sensacional. Leva a galera, faz aquele som de responsa. Mas vai só se for com cinto de segurança. Siga seguro, morô?", disse o post da página do Detran.

FolhapressAMON BORGES