Mamma Bruschetta passou recentemente por uma cirurgia para retirar um tumor no esôfago, mas a apresentadora falou em entrevista exclusiva ao "A Tarde é Sua" que a luta contra o câncer ainda não acabou.





Foto: Reprodução/Instagram

"Às vezes saem as notícias dizendo que 'ah, a Mamma já está curada' e não estou curada ainda. Fiz essa primeira intervenção por via endoscópica, onde eles fizeram a recessão do tumor, retiraram esse tumor. Esse tumor foi pra biópsia e através dos exames que estão fazendo é que vamos saber qual vai ser o procedimento. Conforme o resultado do exame, posso encerrar por aqui, posso precisar de uma radioterapia, quimioterapia e posso até precisar de uma cirurgia", contou Mamma.

Em seguida, ela surgiu esperançosa: "Só tenho que agradecer a Deus por ter me feito encontrar esse câncer agora, porque se fosse mais tarde ele já poderia estar com metástase".

A reportagem do programa de Sonia Abrão também flagrou o companheiro de Mamma. Ao ser questionada sobre um namoro, a apresentadora respondeu bem-humorada: "Tô namorando mais ou menos viu? Tô meio afastada ultimamente, mas estou namorando assim quando dá porque eu estou viva. Né bem? Acordei há dois anos e fiquei 40 anos sem nada".

TV Fama