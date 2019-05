Mama Bruschetta passal mal e é internada em São Paulo

Mamma Bruschetta, 69 anos, passou mal ao sofrer uma nova crise de erisipela, infecção bacteriana que atinge a pele, e precisou ser internada na noite de segunda-feira (20) no Hospital São Camilo, localizado no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo.

"A paciente Mamma Bruschetta encontra-se internada no Hospital São Camilo Pompeia para tratamento de quadro infeccioso dermatológico. O quadro clínico é estável e sem previsão de alta", informou a assessoria de imprensa da unidade hospitalar.

Por conta do problema de saúde, Mamma desfalcou o elenco do programa Fofocalizando, do SBT, na tarde de terça-feira (21) e deve seguir fora da atração até se recuperar. A atração conta com cinco apresentadores, mas apenas Décio Piccinini e Leão Lobo comandaram a atração na terça. Léo Dias e Lívia Andrade viajaram a Piranhas, no sertão de Alagoas, para o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

