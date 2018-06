Maluma posa aos beijos com a namorada e fãs confundem com Anitta

A namorada de Maluma, Natalia Barulich usou sua página nas redes sociais neste domingo (24) para publicar foto romântica em que aparece aos beijos com o cantor colombiano durante um voo.

Porém, o que ela não imaginava é que alguns seguidores iriam confundi-la com a cantora Anitta. Nos comentários, internautas apontaram semelhança entre as duas e se disseram confusos com o registro. "Que susto, achei que fosse a Anitta", escreveu uma fã. "Juro que confundi com a Anitta", acrescentou outra.



Foto: Reprodução/Instagram

Para quem não se lembra, Maluma foi uma das primeiras parcerias internacionais de Anitta. Os dois gravaram a música "Sim ou não" e depois, segundo boatos, tiveram um desentendimento.

Na legenda da foto, Natalia se declarou para Maluma: "Amor da minha vida. Feliz aniversário". Ela, que viajou para Rússia para acompanhar os jogos, também aproveitou para incentivar a seleção colombiana na Copa 2018. "Vamos, Colômbia

