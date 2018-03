Maluma elogia performance de Anitta em Miami

Nos Estados Unidos, Anitta ganhou disco de platina por hit de sucesso com J Balvin, deu entrevistas em programas de rádios em Miami e fez seu primeiro show no Prêmio Lo Nuestro, dedicado à música latina e organizado pelo canal Univision, na noite desta quinta-feira (22). O momento brilhante da carreira da funkeira foi reconhecido por Maluma, com quem possui rumores de rixa após a parceria "Sim ou Não". No evento, o colombiano foi abordado pela apresentadora da premiação e disse ser "fã" da cantora.

Foto: Divulgação

Após performance de "Machika", Maluma, tietado pelo ator Nicolas Prattes na semana de moda na Itália, deu sua opinião sobre o show à apresentadora. "Eu sei que Maluma está quieto porque está gostando. Então, o que você achou da apresentação de Anitta e Balvin?", perguntou a profissional. "Eu gostei muito, gostei porque sou fã do J Balvin, sou fã da Anitta e é uma música de reggaeton, música urbana. Colômbia e Brasil, também amo muito o Brasil", disse. Recentemente, o cantor publicou um vídeo em seu Stories do Instagram ouvindo a música "Is That For Me", single da cantora gravado na Amazônia em outubro do ano passado.



No evento, Maluma subiu ao palco com Nego do Borel para cantar a música "Corazón", versão em espanhol do sucesso "Você Partiu Meu Coração", faixa do funkeiro em parceria com Anitta e Wesley Safadão. Em recente entrevista, o músico disse ter se contagiado com o ritmo da canção do cantor, que foi acompanhado a premiação com modelo após anúncio de separação. "Quando estive no Brasil, ouvi a música pela primeira vez e me apaixonei. Nego do Borel é um cara especial", declarou ele, que desconversa sobre rivalidade com Anitta: "Tenho muito respeito e ela merece o melhor. Tenho muito carinho"



