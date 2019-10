Maluma é chamado de gay por aparecer de pernas cruzadas em foto

Desde o último domingo (13) que o cantor colombiano Maluma , 25, vira alvo de uma polêmica. Por publicar uma imagem na qual aparece com as pernas cruzadas em uma poltrona, tem sido chamado de gay e recebido comentários homofóbicos.

Seguidores de Maluma encheram a página do artista de comentários preconceituosos. Um deles compara o colombiano ao cantor Ricky Martin, este homossexual assumido. Um outro comentário de um brasileiro diz: "Depois os veadinhos reclamam de homofobia".

Até parte da imprensa estrangeira comentou de forma discriminatória a foto. O site de notícias venezuelano Notícias24 divulgou a foto do cantor com as pernas cruzadas e perguntava se ele teria "saído do armário".

Maluma gravou em 2016 um clipe com Anitta, da a música "Sim ou Não". No vídeo, ambos chegam a protagonizar cenas quentes juntos. Um possível romance foi especulado na época, mas nunca confirmado.

Folhapress