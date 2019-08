Maisa Silva lidera indicações do Meus Prêmios Nick

Em edição comemorativa de 20 anos, a premiação Meus Prêmios Nick deste ano terá mais de vinte categorias e apresenta Maisa Silva , 17, como a líder de indicações com seis nomeações. A apresentadora comandou a premiação no ano passado.

As três novas categorias que entraram para a edição 2019 são comemorativas dos 20 anos de premiação, sendo uma espécie de retrospectiva de momentos marcantes do MPN. Entre as novidades, será premiado o Melhor Apresentador, Melhor Show e Slime Épico.

A apresentadora do SBT, Maisa Silva, concorre em seis categorias, sendo elas Artista de TV Feminino, Instagram do Ano, Programa de TV Favorito, Inspiração do ano, Melhor Apresentadora e Slime Épico, que fez ao lado da dupla Matheus e Kauna, em 2018.



Foto:Reprodução/Instagram

A escolha dos vendedores é feita por votação popular, iniciada nesta quinta-feira (1º), pelo link.

A data de exibição, bem como o dia que será gravado e os shows da noite, ainda não foram divulgados pelo canal Nickelodeon.

Folhapress