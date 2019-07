Maisa Silva engana fãs e diz que está de casamento marcado

Maisa Silva, 17, causou um alvoroço nas redes sociais ao anunciar que estaria noiva do namorado, Nicholas Arashiro, com quem está desde 2018, e que se casaria com ele antes de completar a maioridade. A notícia mexeu com os fãs da artista e com muita gente famosa. Porém, tudo não passou de uma pegadinha.



A piada foi pensada pelo humorista Mauricio Meirelles, conhecido por fazer esse tipo de brincadeira em seus shows. Foi ele quem publicou a imagem em seu Instagram em visita ao SBT. Ela usava uma aliança na mão direita.

Mas não demorou muito para que ambos explicassem a história. "Cancelamos o casamento. Achamos melhor levarmos a vida como namorados. O sonho adiou", escreveu a apresentadora. Depois, em vídeo, ela deu mais detalhes da pegadinha.

"Gente, eu amo vocês, mas não vou casar", esclareceu. "Como terá gente que ainda não vai entender, tias, avós... Não vou casar, não agora, um dia quem sabe. Eu não estou noiva aos 17 anos. O anel que eu postei é meu anel de 15 anos", disse, aos risos.

Quem caiu direitinho na história foi a atriz Camilla Camargo. "Coisa mais linda. Você merece toda a felicidade, meu amor. Sejam felizes", disse. Depois, caiu na gargalhada ao saber a verdade.

Folhapress