Maisa Silva diz que se sente péssima e horrível com racismo sofrido pelo pai

A apresentadora do SBT, Maisa Silva, 17, mostrou sua indignação sobre comentários preconceituosos que seu pai Celso Andrade, escuta. O desabafo de Maisa foi através das redes sociais neste domingo (19).

"E meu pai que escutou de uma mulher hoje que tudo bem sair de casa, que as pessoas estão se apavorando à toa, porque só morre 'negro e latino', porque eles não têm convênio médico. Meu pai é preto. Então vocês já sabem porque não estão dando importância pro isolamento... porque pouco importam essas vidas pra eles", escreveu Maisa.

Questionada por um internauta de como se sente com a situação, a apresentadora foi bastante direta: "Me sinto mal, péssima, horrível, triste." Ela também completou afirmando que o assunto é bastante comentado em sua família, já que é diversa e "misturada".

"Mas isso me deu uma 'noção' maior, eu acho, tanto do meu privilégio quanto em tentar fazer minha parte para que essas ações não se repitam ou sejam admissíveis", completou Maisa.

A declaração da Maisa repercutiu nas redes e gerou uma onda de apoio entre os internautas. "Maisa perfeita sensata me fez chorar falando sobre o racismo sofrido pelo pai dela, muito triste sério", escreveu um usário da rede social.

"Fico feliz de ver uma pessoa branca com consciência dos seus privilégios. Isso devia ser normal porém muita gente prefere fingir que não vê o racismo estrutural", sugeriu outro internauta.

Longe do namorado Nicholas Arashiro por conta da quarentena causada pela pandemia do coronavírus, Maisa compartilha com os seus seguidores a saudades que sente do amado. "Hoje eu vou ver meu namorado finalmente. Ficaremos juntos no mesmo espaço? Não. Vamos nos abraçar? Não. Vamos nos beijar? Não. Vamos nos cumprimentar com beijinhos ou aperto de mão? Não. Iremos um na casa do outro? Não também. Mas pelo menos eu vou ver ele de longe."

Trabalhando na televisão desde os três anos de idade, Maisa ganhou seu próprio talk show no SBT, canal de Silvio Santos, que é exibido nas tardes de sábado, o Programa da Maisa. Recentemente Maisa esteve em cartaz nos cinemas com o longa "Ela Disse, Ele Disse".

