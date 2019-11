Maisa completa dois anos de namoro e ganha anel de R$ 4,7 mil

Maisa Silva completa dois anos de namoro com Nicholas Arashiro nesta segunda-feira (18) e ganhou de presente um anel que custa R$ 4,750 mil. No Twitter, a apresentadora de 17 anos mostrou os detalhes da joia que é formada por três alianças em conjunto: uma de ouro branco, outra de ouro amarela e mais uma de ouro rosa.

"O Nick deu o presente mais especial de todos pra mim... O significado mais lindo", contou Maisa, deixando os fãs curiosos. Em seguida, ela exibiu o anel e escreveu: "Caramba não sabia que vocês iam ficar tão curiosos (risos). Eu não gosto de ficar postando essas coisas, mas só pra vocês não me matarem de mention... Cada um dos anéis tem um significado que são: Amor, fidelidade e amizade. Isso é o que a gente significa um pro outro. Sempre foi e sempre será".

O post repercutiu e a apresentadora chegou a responder um internauta que ficou impressionado com a marca do anel. “Não ligo nem pra isso, o que ficou mais no meu coração foi o significado. Os 3 pilares do nosso namoro sabe? Ai... tudo”, disse ela.

Confira:





Fotos: Reprodução/Twitter

TV Fama