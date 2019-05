O início do namoro de Maiara, da dupla com Maraísa , e Fernando Zor , que canta com Sorocaba, não foi fácil. O casal sentou para um bate-papo com Matheus Mazzafera e relembrou um pouco da trajetória de seu romance.

Os dois já se conheciam há alguns anos por estar no mesmo meio, mas o sentimento só foi começar a acontecer mesmo em 23 de dezembro de 2018, como ambos pontuaram, após um show conjunto que fizeram em São Paulo. "Foi ali que a gente começou a falar", pontuou Maiara.





Duas semanas depois, Fernando estava em uma viagem com os amigos e chamou a cantora para ir junto. Apenas com dois dias de folga, ela arranjou um jeito de ir até os Estados Unidos e acabou ganhando o apelido de 'passarinho' - que já virou até música e tatuagem. Mas Fernando tinha acabo de sair de um relacionamento e não estava procurando algo sério no momento. "Acho que ele queria torar o pau no brasil inteiro", brincou Maiara.

"Falei que ele não ia me dar chance, mas eu não conseguia largar o homem, eu ficava insistindo. Insisti, insisti, tinha hora que ele não queria, mas eu insisti, insisti, até que consegui. Foi na insistência mesmo", completou a cantora.



O casal aproveitou para contar também sobre como fazem para se ver com suas agendas corridas. "Até que dá muito certo porque quando eu posso eu venho, quando ele pode ele vem, chamada de vídeo. Agora no final de semana ele acompanhou um dia de show", afirmou Maiara. "Mas já falei, a gente tem que fazer um esforcinho mesmo."

CIÚMES

Em outro momento, Matheus fez algumas perguntas sobre quem é mais o que na relação. Sobre ciúmes, Maiara logo se declarou a mais ciumenta da relação, afirmando que o amado é "muito classudo" e "nem demonstra se tiver com ciúmes".



Mas a história mudou quando foi sugerido que Maiara gravasse um clipe beijando Lucas Lucco. "Não precisa fazer isso, né", retrucou Fernando. No resto do papo, Maiara também se declarou mais brava e mais pilhada com redes sociais. "Tudo eu sou a louca da situação. Para de perguntar que está ficando feio para mim", brincou.

DECLARAÇÕES

Para finalizar, Matheus pediu para que os dois dissessem o que mais gostam um no outro, fazendo o casal se derreter. "O que eu mais gosto nela é esse jeito dela de falar das mesmas coisas, de a gente estar sempre conectado. Ela foi a primeira mulher na vida que aceitou ir pescar comigo, ela vai pro meio do mato comigo", começou Fernando, que falou um pouco das aventuras dos dois.

"Ele é muito carinhoso, atencioso comigo, muito cuidadoso, tem um sorriso lindo, parceiro", completou Maiara. "A gente é cúmplice demais, ele me entende."

