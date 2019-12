Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor falaram com exclusividade ao “A Tarde é Sua” em um vídeo exibido nesta quinta-feira (12) sobre a possibilidade da primeira gestação do casal. “Fui lá no ginecologista e falei que quero gêmeos. Ano que vem tem que sair o casamento logo para eu poder fazer esses meninos logo. Já tem as duas gêmeas e agora tem que ter os dois gêmeos”, disparou a cantora.





Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, o parceiro sertanejo de Sorocaba brincou ao sair de fininho da entrevista, mas completou: “Isso dai a gente vai ver, mas acho legal. A possibilidade é grande”.

Ao final, Maiara falou sobre a experiência de comandar o “Só Toca Top”, da TV Globo, ao lado da irmã Maraisa.

TV Fama