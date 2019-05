Maiara e Fernando, casal sertanejo, cria perfil único no Instagram

A cantora Maiara, 31, que forma dupla com Maraisa, e o cantor e produtor sertanejo Fernando Zor, 35, querem mostrar ao mundo o quanto andam grudados. Eles criaram um perfil único no Instagram para publicar tudo sobre a rotina do casal.



Nas últimas 24 horas, os vídeos do InstaStories mostraram Fernando acompanhando as gêmeas Maiara e Maraisa durante uma viagem. Há vídeos no avião, no hotel e no café da manhã.

Maiara ainda chamou a atenção das mulheres que mandam recados para Fernando via redes sociais. "Só quero avisar a vocês que agora tenho a senha do celular dele", disse a cantora, dando de presente ao "maridão" como ela o chama, o livro "Minha Esposa Tem a Senha do Meu Celular", de Fabrício Carpinejar.

No início deste mês Fernando fez uma surpresa romântica para Maiara. Ele encheu a sua casa de pássaros de papel e flores, da garagem até o quarto, para pedir a cantora em namoro -passarinho é o apelido que ele deu a ela.

Por causa do apelido romântico recebido pelo namorado, Maiara fez uma tatuagem de passarinho em seu tornozelo como forma de se declarar a Fernando.

Folhapress