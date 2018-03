Mahmoud visita a casa da Família Lima após deixa o BBB 18

O BBB 18 colocou pela primeira vez uma família na casa. Entraram primeiro o casal Ayrton e Eva, com a filha Ana Clara, e o sobrinho Jorginho. Na primeira semana o público escolheu por votação dois participantes que permaneceriam na casa e decidiu pelo pai e pela filha.

BBB agitado

Essa edição do BBB tem sido movimentada e tem movimentado as redes sociais. A jornalista Nayara, quarta eliminada, logo virou piada na web. Ela, que disputava o paredão triplo com a estudante de Psicologia Gleici e o sexólogo Mahmoud, foi embora com 92,69% dos votos.

É o maior índice de rejeição em um paredão a três. O recorde anterior era justamente da eliminada na semana anterior, Ana Paula, que tinha conquistado 89,95% dos votos na disputa com a família Lima e a empresária Paula. Na web, internautas não perdoaram e fizeram montagens e posts falando sobre a saída da ex-sister.



Mahmoud com Thais Baydoun, Monaliz Baydoun, Eva Mello e Jorginho Queiroz (Foto: Reprodução)



A amizade colorida de Jéssica com Lucas também deu o que falar. O bonitão perdeu até a noiva que tinha fora da casa, a Ana Lucia Vilela, antes de ser eliminado. Ele falou em entrevista sobre o seu relacionamento com a sister.

"A Jéssica é uma grande amiga. Eu não deixaria de ser amigo da Jéssica, porque ela foi uma pessoa importante, ela foi muito bacana para mim lá dentro. Eu só não teria aberto tantas intimidades, eu teria imposto mais limites. E não teria entrado na pilha que entrei, de achar que alguém tinha problemas comigo, ou que alguém estaria chateado por eu ter feito algo. Quando cheguei, eu queria abraçar todo mundo, achava que estava em uma colônia de férias. E a gente sabe que não é assim, só sai um vencedor de lá. Este foi o meu erro: querer estar com todo mundo e me comprometer com todo mundo. O BBB não é um jogo para estar comprometido com todo mundo, não funciona."Três dias após deixar a casa do BBB18, na terça-feira (06), Mahmoud fez uma visita a casa da Família Lima. O ex-brother, que era amigo de Ayrton e Ana Clara no reality, foi recebido por Eva e Jorginho no apartamento em que eles residem, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Obrigado @familialimanobbb18 por todo o carinho e apoio, vocês são muito especiais para mim. #teammahmoud #teamfamilialima #redebbb #bbb18 #mahmoudbaydoun", escreveu o sexólogo.

