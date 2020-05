Mãe de Zezé Motta morre aos 95 anos; teste de Covid-19 não foi divulgado

Maria Elazir Motta, mãe da atriz Zezé Mota, morreu no domingo (3), aos 95 anos. A informação foi compartilhada no Instagram da atriz com texto assinado por sua equipe.

Foto: Reprodução Instagram.

Dona Maria Lazir ficou internada no Hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, por causa de uma pneumonia por cerca de dez dias. A doença levantou a suspeita de Covid-19, o que levou a testagem para o novo coronavírus. O resultado, no entanto, não foi divulgado até o momento.

“Aos fãs, amigos, colegas e parceiros de Zezé, informamos que na manhã deste domingo (3) faleceu sua mãe, dona Maria Elazir Mota, aos 95 anos. Zezé Motta sente a dor de perder sua mãe neste momento tão difícil que o mundo enfrenta, vamos todos rezar para que Deus ampare e conforte o coração de nossa amada artista e seus familiares, feridos pela dor do luto”, diz o texto publicado nas redes sociais.

Famosos manifestaram apoio nos comentários, entre eles, Fafá de Belém, Maria Gadú e Leticia Spiller.





