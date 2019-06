Mãe de Ludmilla comenta namoro da filha com bailarina

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla , foi às redes sociais nesta segunda-feira (3) para comentar o namoro da cantora com a bailarina Brunna Gonçalves.

“Deixem as pessoas se assumirem e serem felizes. Deve ser uma m**** viver de mentiras!!!”, escreveu no Stories. Em seguida, publicou uma foto das duas e acrescentou: “A felicidade de vocês é a minha. Que Deus abençoe muito muito vocês. Eu amo até depois do fim”, declarou.

A artista anunciou o relacionamento em entrevista para colunista Leo Dias, ao falar sobre o lançamento de seu novo DVD, “Hello Mundo”. Segundo Lud, a música “Espelho”, que integra o novo trabalho, é dedicada a Brunna.



Ludmilla e a namorada, Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram

A bailarina faz parte da equipe de Ludmilla desde 2017 e, segundo ela, as duas estão juntas oficialmente há sete meses. O affair, porém, começou a dois anos. Fãs de Beyoncé, as duas se aproximaram e viraram melhores amigas até engatarem o romance.

Brunna Gonçalves é bastante ativa em seu perfil no Instagram. Até a manhã desta segunda-feira (3), acumulava 80 mil seguidores. Antes do anúncio do namoro, tinha cerca de 70 mil.

Nas fotos, a bailarina demonstra que compartilha com Ludmilla o gosto pelas transformações no cabelo graças ao lace. Há registros da jovem loira e morena, além de cliques de biquíni e outros mais ousados, como um em que aparece nua dentro de banheira.

Em seus registros mais recentes no Stories, a jovem torce por Lud ao assistir mais uma performance da namorada no Show dos Famosos e, em seguida, mostra o novo DVD da cantora acrescentando vários corações à imagem.

TV Fama