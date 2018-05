Luke Cage: Netflix libera novo trailer da segunda temporada

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (07), o novo trailer da segunda temporada de Luke Cage. A produção é uma parceria entre o serviço de streaming e a Marvel. Com a frase "Herói é sua palavra, não a minha", foi divulgado também nas redes sociais o novo poster oficial da série.



Foto: Reprodução/Marvel

O vídeo mostra a continuidade a história do herói do Harlem e sua busca por melhores condições de vida e a proteção da população do bairro. Nesta temporada, um novo vilão é apresentado: Bushmaster, que aparentemente tem habilidades parecidas com as de Luke Cage. O encontro entre os dois promete movimentar as ruas do Harlem com ‘uma boa briga’.

No elenco, Mike Colter retorna como Luke Cage, Simone Missick (Misty Knight), Alfre Woodard (Mariah Dillard), Theo Rossi (Shades). Como novidades, Mustafa Shakir (The Deuce, The Night Of) e Gabrielle Dennis (Insecure, Rosewood) integram cast da série.

O segundo ano da série tem estreia prevista para 22 de junho. A primeira temporada está disponível na Netflix.

Confira o novo trailer:





Da redação