A cantora Luiza Possi revelou em seu Instagram que está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o diretor de TV Cris Gomes.



"O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês. #BabyPossi #MãeDePrimeira", escreveu a cantora na legenda do post.

No Instagram Stories Luíza completou que está muito feliz, e que a gravidez não foi planejada.

Luiza Possi se casou com Cris Gomes em setembro de 2018, em uma cerimônia íntima na casa onde vivem, em São Paulo. Os dois estão juntos desde o fim de 2017, após se conhecerem nos bastidores do quadro "Dança dos Famosos", no Domingão do Faustão.