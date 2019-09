Luiza Ambiel homenageia pai de Anitta em vídeo

Conhecida como a musa da Banheira do Gugu, quadro do programa do SBT nos anos 1990 Ambiel criou um canal no YouTube chamando "Na Banheira com Luiza Ambiel", onde convida pessoas para entrevistar em sua banheira. Mauro Machado, conhecido como Painitto, pai da cantora Anitta, foi chamado pela bela a participar do programa, e os dois passaram, assim, a se falar mais.



"A gente tem se falado pelo 'zap zap' e ele usou uma expressão bem legal a meu respeito, que eu gostei muito, ele disse: 'Luiza, impressionante, você é energia pura'. Gente, achei bonitinho demais isso e é assim que eu me vejo mesmo", falou ela em uma série de Stories.

Em um das mensagens divulgadas, ela mostrou uma mensagem de Mauro respondendo aos Stories e a chamando de amor com a palavra "crush" em destaque e cheia de corações.



Com a repercussão na mídia, Ambiel republicou notícias já veiculadas por portais e blogueiros para se certificar que a fofoca foi devidamente disseminada.