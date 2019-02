Luísa Sonza tem foto nua publicada em rede social após invasão

A cantora Luísa Sonza, 20, teve uma foto íntima, em que aparece nua, publicada no recurso Storie do Instagram na manhã deste domingo (3). Após ser alertada por amigos e internautas, a artista apagou a imagem e afirmou que teve problemas para acessar sua conta na noite anterior. Luísa Sonza também disse quem quem vazou a foto "não a atingiu como gostaria."



"Acordei com todo mundo me ligando desesperadamente. Eu não estava entendendo. [...] Alguém postou, alguém que tem a minha senha", disse a cantora sobre a imagem em uma série de vídeos publicados também no Storie –na ferramenta, as publicações do usuário desaparecem após 24 horas.

"Ontem eu estava tentando entrar no Instagram porque eu tinha já perdido a minha senha. Inclusive pedi para minha empresária, tenho print. Eu acho que alguém pegou a minha senha e postou, eu não entendi", afirmou.

Luísa Sonza também afirmou que a foto, feita na noite anterior, foi enviada ao marido, o humorista Whindersson Nunes –ela está em Salvador para cumprir agenda de shows.

Tranquila, a cantora ainda afirmou que o responsável pela invasão não a abalou como gostaria, e que avalia agora que medidas deve tomar.

"Não sei por que alguém fez isso, mas quem fez não me atingiu tanto quanto queria me atingir. [...] Não sei como a pessoa teve acesso, vai saber se não é alguém da minha equipe", disse.

"Bom pelo menos eu sou uma pessoa que talvez possa ajudar outras pessoas com isso. [...] É isso, peço desculpas, mas quem fez isso não me abalou tanto quanto queria me abalar. É só mais um peito, todo mundo tem isso daí", completou Luísa Sonza.

ONDA DE APOIO

Nos comentários das suas fotos mais recentes na mesma rede social internautas manifestaram apoio à cantora. "Ela vai superar essa"; "Estamos aqui, Lu! Vai ficar tudo bem"; "Ninguém vai te abalar"; "Luísa, jamais se deixe abalar por causa de alguém mal amado e sem caráter. Você é forte e é muito maior que isso!", foram alguns dos recados.

A repercussão também fez o nome da cantora ir para os assuntos mais comentados e buscados da internet em rankins como Google Trends e Trending Topics.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Luísa Sonza, que não respondeu até a manhã deste domingo (3).

Folhapress