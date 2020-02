Luísa Sonza se inspira no pop dos anos 2000 para Carnaval

"Meu bloco é muito pop, eu não poderia deixar de homenagear essas divas", diz Luísa Sonza, 21, antes de estrear com o seu Bloco Sonzeira na zona sul de São Paulo.

Sonza, que será musa da Grande Rio na Sapucaí, optou por usar um traje igual ao da Madonna na apresentação do VMA's em 2003. Concentrada antes de assumir o bloco, a cantora afirma estar muito feliz com a oportunidade.

"Hoje está sendo um dia mega especial, estar aqui com essa galera maravilhosa. É a minha primeira vez com um bloco, ainda é tudo muito novo pra mim, mas vou dar o meu melhor" conta Sonza.

Com participações especiais como Aretuza, PK, Pocah, Mc Zaac, entre outras, ela diz estar grata por convidar seus amigos e colegas com quem fez parceria. "Estou muito feliz em estar com esse pessoal incrível. Amo todo mundo."

Durante o bloco, Luísa Sonza ganhou um certificado de várias conquistas: um quadro de ouro para o álbum "Pandora" (2019), três discos de diamante pelas músicas "Devagarinho" , "Boa Menina", e "Garupa", esta última com participação de Pabllo Vittar.

Folhapress