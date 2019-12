Luísa Sonza fala sobre ciúmes de Whindersson

Luísa Sonza fez diversas revelações sobre sua carreira, seu corpo e seu relacionamento com seu marido Whindersson Nunes em entrevista exclusiva para o apresentador Franklin David, do Tricotando, nesta quarta-feira (4). A cantora comentou que o segredo da boa relação com o youtuber é o diálogo.

Foto: Reprodução/RedeTV!

“É muito difícil a gente ter alguma ‘DR’, algum problema, alguma briga. Dá para contar nos dedos quantas vezes a gente discutiu”, afirmou ela. Ainda sobre o assunto, Luísa disse que não sente muito ciúmes e garantiu: “Nunca peguei o celular dele”.

A cantora também comentou sobre ter filhos e deixou claro que ainda não é hora de aumentar a família. “Para agora já eu não penso [em ter filhos], estou em um período incrível da minha carreira e também sou nova, tenho 21 anos, então acho que ainda não é o momento”, contou.

Sobre parceria com outros cantores, Luísa, que recentemente gravou com Anitta, Lexa e MC Rebecca, foi longe, e disse que seu sonho é gravar com Beyoncé. Já aqui no Brasil, ela falou que gostaria de dividir o palco com Ludmilla e Iza.

Na entrevista, ela ainda comentou sobre o corpo e disse que não liga muito para academia. "Não sou uma pessoa muito fixada nessas coisas, não vou na academia, não faço questão de usar maquiagem”.

A cantora ainda afirmou que o único procedimento estético que fez foi preenchimento labial, mas revelou que pretende colocar botox no futuro. Perguntada, a cantora negou ter colocado silicone no bumbum. “Você acha que ia estar balançando desse jeito se tivesse silicone?”, brincou.

TV Fama