Luisa Sonza e Whindersson Nunes enfrentam crise no casamento

Quem se acostumou a ver Luisa Sonza e Whindersson Nunes o tempo todo grudados, postando vídeos e fotos no Instagram, começou a estranhar um certo distanciamento entre os dois. O que acontece é que eles estão vivendo uma grave crise e o casamento de quase dois anos está por um fio.

“Eles estão brigando demais. Com a agenda lotada deles, não dá tempo de serem um casal normal. Fora que a Luisa é muito geniosa”, conta uma pessoa ligada aos artistas.

Para se ter uma ideia do climão, a cantora foi convidada pela amiga Anitta para viajar com ela para Aspen, nos EUA, tirar uns dias e espairecer esquiando. Sonza achou melhor não sair do Brasil agora e para não aumentar ainda mais as brigas entre ela e Whindersson.

A última foto que postaram juntos foi no réveillon. Na realidade só Sonza compartilhou o clique. Antes disso, foi o humorista que mostrou fotos dos dois numa viagem às Ilhas Maurício, em dezembro.

No último dia 11 de janeiro, Luiza foi passar um fim de semana com amigos e a família no Sul. Sem Whindersson. “Hoje entendi o quanto sou abençoada, o quanto a vida realmente é muito generosa comigo... Não é por nada além do privilégio de ter uma família e amigos assim num lugar tão lindo e rico em amor, paz e alegria. Fazia tempo que não me sentia tão grata, tão em paz e cheia de alegria, cheia de vida. Eu amo vocês, amo a vida e amo Deus por Ele ser tão generoso comigo! O coração tá preenchido como não estava a muito tempo!”, escreveu ela. Whindersson não comentou nem curtiu o desabafo.







Extra