Luísa Sonza conta detalhes sobre o casamento com Whindersson Nunes

Protagonista de um casamento que tem de tudo para ser um dos mais badalados de 2018, Luísa Sonza, de 19 anos, noiva do youtuber Whindersson Nunes, de 23 anos, fez a última prova de seu vestido, que será assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Com exclusividade para QUEM, a cantora contou os detalhes da cerimônia, que acontece no próximo dia 28 de fevereiro, em São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas.

"Meu vestido é assinado pela Lethicia Bronstein. Ela captou exatamente o que eu queria, ele é lindo – tem um decote em V e é cheio de aplicações. Este eu usarei durante a cerimônia, e terei uma outra troca para a festa. O modelo da festa é algo mais fluído, confortável. Ele tem transparências, então usarei com uma hot pant", adianta ela.

Luísa e Whindersson estão juntos há dois anos. (Foto: Reprodução)

Para a celebração para 350 convidados é aguardada a presença dos astros Neymar, Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Anitta. A jovem não determinou um dress code para as madrinhas e não confirmou para QUEM a presença dos famosos. "Para as madrinhas, não determinei um tipo de vestido, apenas a cor: rosé. Acho meio chato isso de determinar, sabe? Apesar de que quase todas me pediram opinião!", conta aos risos ela, que terá a festa de seu casamento comandada pelo DJ Alok.

Namorando há quase dois anos o humorista, a cantora relembrou o pedido de noivado, que foi feito pelo YouTube, no qual o noivo tem mais de 27 milhões de seguidores.

Pedido de casamento foi feito em um vídeo pro canal dele. (Foto: Reprodução)

"O pedido foi feito durante um vídeo no canal dele no YouTube. Estávamos completando dois anos de namoro e ele pediu para gravarmos uma brincadeira, a qual eu tinha que adivinhar os itens que estavam em uma caixa. Foi quando peguei uma caixinha, abri e percebi o anel. Na hora eu pensei: 'Meu Deus, ferrou!' (risos). Eu abri a venda, ele se ajoelhou e pediu para casar comigo", relembra.

"Nosso primeiro contato foi via Internet, na verdade pelo Instagram. Eu havia postado um vídeo engraçado nas redes e ele acabou visualizando. Começou a me seguir, falamos por direct e nos tornamos grandes amigos. Depois do primeiro beijo não nos desgrudamos mais."

Pedido de namoro teve a participação do cantor Thiago Iorc. (Foto: Reprodução)

CASAMENTO JOVEM

"Eu confesso que pensei muito sobre casar aos 19 anos. Conversei muito com meus familiares e percebi que tratamos o casamento jovem como um tabu. Casar com ele é a coisa certa pra nós, nossa vida é muito madura. Não temos uma vida que uma jovem de 19 ou de 23 leva, sabe? Além do mais, sou muito grata por ter encontrado o amor tão cedo."

PREPARAÇÃO

"Tive menos de dois meses para preparar todo o casamento – cogitamos até mesmo mudar a data, mas deu tudo certo! Eu só consegui por causa de uma equipe maravilhosa que me ajudou, e claro, o próprio Whindersson. Além do mais, não vou casar sozinha, não! Essa história de que a noiva tem que armar o casamento não rola. Pra começar, foi ele quem me pediu! Então tem que ajudar, né? Mas nossas escolhas foram bem igualitárias. Por isso que deu certo, porque se fosse eu sozinha, não ia conseguir dar conta."

CERIMÔNIA

"Sempre foi o sonho do Whindersson se casar na Praia de São Miguel dos Milagres. Eu não conhecia o lugar, mas quando fomos juntos visitar eu sabia que ali era o local certo. Dava para sentir que Deus estava ali, sabe? Apesar do casamento ser na praia, ele não vai ter pé na areia. Vamos casar em uma tenda de frente para o mar, mas com piso. Na decoração, flores brancas para a parte da cerimônia e flores em tons rosé para a festa. Uma coisa eu fiz questão: que o casamento tivesse muitas flores!"

Capela onde acontecerá a cerimônia fica em Alagoas. (Foto: Reprodução)

MÚSICA

"Vou entrar no altar com a marcha nupcial – é o sonho dele. Mas será uma versão mais acústica, quase que uma orquestra. Será tocada no violino! Durante a festa, teremos nosso amigo DJ Alok, MC Kekel e Jefferson Moraes."

CARDÁPIO

"Fizemos um menu todo inspirado naquilo que a gente gosta mesmo. Comidas da nossa vida, que marcam nossa cultura. Eu sou gaúcha, bem do interior, e com costumes fortes. Ele é do interior do Piauí, então tem a raíz nordestina proeminente. Então, teremos tapioca, massa, arroz carreteiro... simples e nada gourmet. Vai ter umas comidinhas mais elaboradas, mas teremos também estes pratos mais simples que todo mundo gosta mais, né?".

Casamento de Luísa e Whindersson é um dos mais esperados do ano. (Foto: Reprodução)

CONVIDADOS

"Chamamos cerca de 350 pessoas. Sabemos que a data é um pouco difícil, uma quarta-feira à tarde. Além do mais, sei que é um período difícil e os artistas estão trabalhando muito, mas não podia abrir mão do dia 28. Este foi o dia em que a gente deu o primeiro beijo, meses depois foi o pedido oficial de namoro. Será uma festa que a gente fez para nós, amigos e familiares. Por exemplo, infelizmente a Simaria, uma das nossas madrinhas, não vai poder estar lá."

