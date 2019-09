Luisa Mell faz jantar beneficente com show de Anitta e homenagem

A ativista e apresentadora Luisa Mell, 40, preparou um jantar beneficente em prol da causa animal, em São Paulo, nesta quarta (11). O evento contou com um show da cantora e amiga Anitta, 26, e teve como maior homenageada a cantora Rita Lee, 71, que também e defensora dos bichos.

"Ela foi a primeira artista brasileira defender publicamente os animais! Nunca se calou, mesmo diante de ameaças de poderosos que exploram animais. Ela é minha grande inspiração, minha primeira grande apoiadora, minha musa da vida", disse Luisa.



Luisa Mell, prepara um jantar beneficente em prol da causa animal. Instagram



Em vídeos nas redes sociais, a ativista mostrou detalhes da festa. "A felicidade não cabe no meu peito. A ansiedade também. Estou tremendo, feliz e emocionada. Obrigada a todos que estão trabalhando sem parar para que esta noite seja histórica na causa animal! Será um lindo jantar vegano, claro", publicou Luisa.

Todo o dinheiro arrecadado irá para o Instituto que leva o nome dela e que cuida dos bichinhos.

Anitta doou o show para a causa e também custeou a festa. Ambas já são amigas de longa data. Já a mestre de cerimônias foi Isis Valverde, 32, que também tem como rotina resgatar animais abandonados. "Eu sempre fui fã do trabalho da Isis, ela é sem dúvida uma das grandes atrizes deste país. E além do talento e da beleza ela também é apaixonada por bichos. E agora uma nova e grande apoiadora do instituto", explicou Luisa.

Folhapress