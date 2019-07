Luis Fonsi diz que não vê a hora de voltar ao Brasil

Dono do recorde de visualizações no YouTube, com 6,2 bilhões de cliques no clipe de "Desapacito", Luis Fonsi, 41, é um dos fenômenos que surgiram com a explosão da música latina pelo mundo.



Depois dos grandes sucessos que emplacou nos últimos dois anos, que incluem "Échame La Culpa" (1,8 bilhões de visualizações na plataforma) e "Date La Vuelta" (58 milhões de cliques em apenas dois meses), o cantor porto-riquenho lançou em fevereiro álbum de músicas inéditas chamado "Vida".

Com uma turnê mundial do novo álbum engatilhada, Fonsi diz que não vê a hora de voltar ao Brasil para fazer shows. A inclusão do país na turnê, contudo, ainda não foi confirmada.

"Estou animado. Não vejo a hora de voltar ao Brasil", contou o cantor, que incluirá inéditas e sucessos antigos em suas apresentações.

Fonsi já esteve no Brasil em 2018, quando fez uma série de shows. Durante a conversa com a Folha, o porto-riquenho disse conhecer muitos cantores brasileiros e que não vê a hora de rever suas amigas Ivete Sangalo, 47, e Anitta, 26.

"Quando fiz minha turnê pelo Brasil, no ano passado, eu cantei com a incrivelmente maravilhosa Ivete Sangalo. Ela é minha amiga, cantou comigo e foi um sonho realizado", afirma o cantor, em referência à participação da cantora baiana em show em São Paulo da sua turnê Love Dance World Tour, em maio de 2018.

Ele diz ainda que é amigo de Anitta, com quem canta "Pa'Lante", faixa que lançou no mês passado ao lado também de Alex Sensation.

Antes disso, o single anterior lançado pelo porto-riquenho também foi uma colaboração. "Date La Vuelta" é uma faixa dançante e sexy ao lado de Nicky Jame e Sebastian Yatra.

Ele afirma que a música é perfeita para o verão no Hemisfério Norte, por ser uma faixa dançante, sexy, alegre. "Eu achei que era o momento certo para lançá-la, antes da turnê. Foi feita com dois amigos talentosos e incríveis. Fiquei feliz com o resultado." O single teve mais de 1,4 milhões de visualizações no YouTube em menos de 12 horas depois da estreia.

Fonsi virou nome conhecido em todo o mundo em 2017, quando o hit "Despacito", com Daddy Yankee, estourou ao redor do globo, ultrapassando várias marcas históricas de audiência.

Ele pontua que muita coisa mudou na música desde que o hit foi lançado, mas que "Despacito" continua relevante. "Eu mudei, a música mudou, o mundo mudou. O jeito que pensamos e consumimos música mudou. Mas 'Despacito' ainda está presente."

Folhapress