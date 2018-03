Após estourar ao redor do mundo com "Despacito", Luis Fonsi virá pela primeira vez ao Brasil, em maio. O cantor e compositor porto-riquenho se apresenta no Live Curitiba, em Curitiba (3/5), no Espaço das Américas, em São Paulo (4/5) e no Km de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro (5/5), com a turnê "Love and Dance".

Luis Fonsi, cantor de Despacito (Foto:Reprodução/Instagram)

"Despacito", gravada com o também porto-riquenho Daddy Yankee e indicada em três categorias do Grammy, reposicionou a música latina nas paradas e fez o mundo inteiro cantar em espanhol durante 2017. O clipe da canção de reaggaton se tornou o vídeo mais assistido na história do YouTube, com mais de 4,8 bilhões de visualizações.

Fonsi continua figurando nas paradas musicais, desta vez com "Échame la Culpa", faixa em parceria com Demi Lovato. A cantora também se apresenta no país -em abril, ela canta em São Paulo, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. Informações sobre preço e venda de ingressos serão informadas em breve.

Folhapress