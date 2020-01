Ludmilla rebate críticas sobre música

Ludmilla aproveitou esta terça-feira (7) para rebater críticas que recebeu sobre sua nova música “Verdinha". No Instagram Stories, a cantora usou diferentes estilos musicais para alfinetar os haters.





Foto: Reprodução/Instagram

Na lista de músicas estavam Roberto Carlos, com “É proibido fumar”, O Rappa, Dia de Feira e outros artistas.

“Galera, aceitem, o mundo evoluiu e não tem mais espaço pro preconceito de terceiros, beijos. Será que é por que é o único funk da playlist? E o funk veio da favela?", escreveu a cantora na imagem. Na seqüência, a morena ainda voltou a questionar: “Só Verdinha é um problema para a sociedade, né? Agora, fica a critério de vocês".

A polêmica começou após o ministro da Cidadania, Osmar Terra, criticar a canção da funkeira. Em vídeo postado nas redes sociais do político, ele afirmou estar “indignado” com o teor da música. Além disso, o deputado e pastor Otoni de Paula (PSC-RJ) protocolou na Polícia Federal uma notícia-crime contra a música, após a cantora se apresentar no programa "Encontro com Fátima Bernardes".

TV Fama