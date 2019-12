Ludmilla faz festa de casamento surpresa para Brunna Gonçalves

Ludmilla e Brunna Gonçalves oficializaram a união na noite de segunda-feira (16) com festa surpresa organizada pela cantora para a amada em menos de 24 horas.





Foto: Reprodução Instagram

Além do casamento, as duas comemoram também o aniversário de 28 anos da bailarina, que foi surpreendida com a celebração do casório quando pensava que iria apenas a uma reunião com amigos da igreja.

Vários registros foram publicados nas redes sociais. Em vídeo, Lud faz o pedido de casamento. “Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo", perguntou.

Brunna Gonçalves aceitou na hora e a cantora concluiu: "Tu aceita? Então bora lá fora casar então", completou. Foi dado início à cerimônia, que contou com marcha nupcial, chuva de arroz e buquê, devidamente atirado para as convidadas.

No Stories, a bailarina declarou seu amor pela companheira. "Como que você armou nosso casamento assim, amor? Você é muito perfeita. Gente, a gente casou! O dia mais feliz da minha vida. Eu não desconfiava de nada. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida, de verdade”, derreteu-se.

Ludmilla e Brunna Gonçalves já moram juntas desde novembro. As duas assumiram o namoro no último mês de junho, mas estão juntas desde outubro do ano passado.

TV Fama