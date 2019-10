Ludmilla é vaiada por fãs de Anitta e chora em premiação

Ludmilla passou por uma saia justa no Prêmio Multishow 2019 na noite desta terça-feira (29). A cantora recebeu o prêmio de Música Chiclete pelo hit Onda Diferente, parceria dela com Anitta, Papatinho e Snoop Dogg.

O problema é que o hit acabou com a amizade de Ludmila e Anitta, que é uma das apresentadoras da premiação ao lado de Paulo Gustavo. A discussão aconteceu por conta do registro da autoria da canção, já que, segundo Ludmilla, Anitta teria colocado seu nome como compositora sem avisar e sem participar da criação da música. Por isso, Ludmilla subiu ao palco para receber o troféu, mas sem agradecer à parceira musical.

A reação do público foi imediata. Alguns gritaram pelo nome de Ludmilla, enquanto outros não pensaram duas vezes antes de vaiar. Irônica, Ludmilla dançou na frente das pessoas que não aprovaram sua atitude.



Foto: Reprodução/Instagram

Já o apresentador Paulo Gustavo aproveitou o momento para enaltecer o trabalho da cantora e falar da importância de uma mulher negra lésbica e periférica atingir voos como esse.

Em seguida, Ludmilla retornou ao palco para receber o prêmio de Melhor Cantora, que contava com Anitta como uma das candidatas. Novamente, a dona do hit Vai Malandra não estava no palco.

“Nunca deixe alguém falar o que você é. Se tem um sonho, lute como uma garota”, disse Ludmilla aos prantos. “Quero agradecer pelas vaias. Elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas”, finalizou.

