Ludmilla e Brunna Gonçalves querem ter filho por inseminação artificial

A esposa de Ludmilla, 24, Brunna Gonçalves, revelou, em entrevista ao UOL publicada neste sábado (18), que um bebê pode estar próximo, para a surpresa dos fãs.

Segundo Brunna, ela e a cantora já estão planejando o primeiro filho, por inseminação artificial, e contam já terem ido até mesmo a clínicas que fazem o procedimento.

"Com certeza quero ter filhos, ainda este ano", disse ao portal. "Tenho 28 e até os 30 quero ter o meu primeiro filho. O primeiro vou querer gerar no meu ventre e depois podemos adotar. É um processo demorado. Até no máximo ano que vem, quero ter meu filho."

A influenciadora também aproveitou para se declarar à esposa, dizendo que as coisas estão dando certo tanto na vida profissional, quanto na pessoal.

"Estou muito feliz, porque estou casada e era meu grande sonho casar com a Lud, que é o grande amor da minha vida", disse.

Na última segunda (13), Brunna celebrou seu aniversário com uma grande festa no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro.

Famosos como Nicole Bahls, Matheus Mazzafera, Lore Improta e a ex-BBB e Fazenda, Hariany Almeida, estiveram no evento.

Em dezembro, Brunna e Ludmilla se casaram em uma cerimônia surpresa. Elas estão juntas desde junho de 2019 e se conheceram por causa da música -a influenciadora é uma das dançarinas da cantora.

