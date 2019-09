Ludimilla conta que usa DIU mesmo namorando uma mulher

Namorando a bailarina Brunna Gonçalves , Ludmilla contou que decidiu por manter o uso do DIU (dispositivo intrauterino, geralmente usado como método contraceptivo).

A declaração da funkeira foi feita a jornalistas durante evento nesta quarta-feira (25), em São Paulo. Na ocasião, ela aproveitou para explicar o motivo da escolha.

"Todo mundo me pergunta porque uso DIU se namoro uma mulher. Na verdade, eu coloquei antes, quando namorava um homem", esclareceu a cantora. "Acho ótimo, porque odeio menstruar e agora menstruo bem pouco. Então posso fazer show de hot pant e nem percebo que estou menstruada", acrescentou.



Lud ainda relembrou a primeira vez que conversou com a mãe, Silvana Oliveira, sobre sexo - ainda durante a adolescência.

"Esse diálogo fez muita diferença na minha vida. Logo comecei a tomar anticoncepcional. Duas amigas minhas engravidaram muito cedo. Acho que se elas tivessem conversado com as mães, isso não teria acontecido", acredita. "Na época fiquei triste porque a gente falava muito sobre futuro e elas não seguiram as profissões que queriam, mas hoje percebo que estão felizes com seus filhos também".

