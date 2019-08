Lucy Alves e Paula Mattos lançam música inéditas em coletâneas

A Warner Music encontrou uma nova maneira de divulgar canções inéditas e novos talentos. A gravadora disponibilizou nesta sexta-feira (30) as coletâneas Sertanejo Ontem e Hoje, Samba Ontem e Hoje e Mulheres Sensibilidade nas principais plataformas de streaming.







A dupla Day & Lara escolheu a música "Vontade Dividida" para integrar a playlist do gênero. "Ficamos felizes em fazer parte de uma coletânea que grandes nomes da musica sertaneja estão participando também. Escolhemos um clássico sertanejo, um dos grandes sucessos da dupla Milionário e José Rico", afirma Day.

























Outra voz do sertanejo que lança uma inédita é Paula Mattos com a música "Cama de Solteiro". Os artistas de longa carreira ajudam a engrossar a seleção. Tem Daniel, Bruno & Marrone, Amado Batista e Gino & Geno.

























A cantora e instrumentista Lucy Alves entra na lista de Mulheres para lançar "Tudo o Que eu Queria" junto de Miranda, aposta da nova MPB, que lança "Eu Duvido". Miranda já tem um público cativo que a conhece por canções como "Eu Não", que tem mais de 2 milhões de acessos no YouTube.

É com seu sucesso que Miranda estará na seleção de MPB que deve ser lançada na semana que vem. Outra compilação programada é a de Duetos que terá funks como "Favela Chegou", com Ludmilla e Anitta, "Quer Mais?", com Pocah e MC Mirella. A novidade da playlist será "Bum Bum Bum", parceria de Kuda, Carol Csan e Ramilson Maia.



Folhapress