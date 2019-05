Lúcio Mauro recebe homenagens no Rio

Lúcio Mauro recebeu homenagens no velório realizado no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (13). Aos 92 anos, o ator morreu na noite de sábado (11). Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, há cerca de dois meses.

Populares deixaram cartazes na escadaria de entrada do Theatro Municipal. A cerimônia de despedida é aberta ao público e terá início às 9h. "Vá com Deus, Lúcio Mauro", era uma das mensagens escritas por um fã. Coroas de amigos, familiares e personalidades também foram recebidas.



Ao lado de Cláudia Rodrigues, Lúcio Mauro formou uma inesquecível dupla no programa Zorra Total (Foto: Eduardo Naddar/TV Globo)



"Por volta das 22 horas deste sábado, meu amado pai serenou. Ele merecia esse descanso. Lucio Mauro teve uma vida linda, uma carreira vitoriosa, cinco filhos, cinco netos, dois casamentos, com Arlete e Lu, duas mulheres fantásticas que se tornaram amigas e mantiveram essa família unida", afirmou Lúcio Mauro Filho em um post nas redes sociais.

Com trajetória aclamada em programas de humor, o ator integrou o elenco de alguns dos principais programas da TV Globo, emissora em que atuava desde 1966, como Chico City (1973), Os Trapalhões (1989) e Escolinha do Professor Raimundo (1990).



TRAJETÓRIA

Nascido na cidade de Belém, no Pará, em 1927, Lúcio Mauro se tranferiu ainda jovem para o Rio de Janeiro e integrou o casting das emissoras TV Rio, TV Tupi, TV Excelsior e TV Globo.

Além de atuar, Lúcio Mauro participou da direção e criação de atrações, com destaque para Balança Mas Não Cai (1968), que reeditou quadros que fizeram sucesso na Rádio Nacional nos anos 1950.

