"Lucifer" tem 5ª - e última - temporada confirmada pela Netflix

SIM! A Dona Netflix nos ouviu e finalmente resolveu confirmar que "Lucifer" vai ganhar mais uma temporada no serviço de streaming depois de arrasar nos números do 4º ano, que foi lançado dia 8 de maio para todos os assinantes do mundo. Só que tem um parênteses bem grande nessa história toda: essa será a última leva de episódios inéditos do nosso Diabo favorito... choramos!

Sim, é isso mesmo que você leu: a 5ª temporada será a nossa despedida oficial de Lucifer (Tom Ellis), Detetive Decker (Lauren German), Maze (Lesley-Ann Brandt), Amenadiel (D.B. Woodside), Ella (Aimee Garcia), Daniel (Kevin Alejandro), Doutora Linda (Rachael Harris) e companhia! Mas não fiquem tristes ainda, porque junto com o anúncio desta quinta-feira (6), também ganhamos um vídeo super fofo do próprio Tom Ellis comemorando, além de um poster novinho!

Tom Ellis comemora possibilidade de encerrar a história com estilo

Não são só os Lucifans que tem motivo pra comemorar essa notícia maravilhosa, Ellis também fez um post emocionado na sua conta pessoal do Instagram, compartilhando o poster oficial da nova fase, e ainda disse:

"Bom, foi uma jornada infernal (piadinha intencional) mas graças aos nossos fãs incríveis e o sucesso da quarta temporada, @Netflix decidiu nos dar uma temporada final para que a gente possa encerrar nossa história de forma apropriada

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy