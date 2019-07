Luciano Huck mostra volta do filho ao mar após acidente

Luciano Huck segue firme em sua campanha pelo uso do capacete durante a prática de esportes aquáticos após o grave acidente sofrido pelo filho Benício há um mês. O apresentador usou seu Instagram na manhã desta sexta-feira (26) para mostrar a volta do herdeiro ao mar. Na foto, o garoto de 11 anos aparece usando a proteção na cabeça.

“Muito gratos, abençoados e felizes... Beni está de volta ao mar. Mas agora; ele e seu inseparável capacete. ;)) “, escreveu na legenda. Em seguida, voltou a destacar a necessidade de manter os cuidados de segurança durante práticas esportivas. “A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue, por isso, vamos reforçar cada vez mais; insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer; bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolemã e por ai vai”, concluiu.



Benício, filho de Luciano Huck e Angélica - Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck e Angélica estão curtindo férias com os três filhos na Grécia e, segundo o próprio apresentador, “recarregando” após o susto envolvendo Benício em viagem da família para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, no fim de junho. O menino praticava wakeboard e bateu a cabeça na prancha ao se desequilibrar e cair. Diagnosticado com afundamento de crânio, passou por cirurgia e ficou três dias internado.

Na quinta-feira (25), Angélica exaltou o talento de Benício para a fotografia ao posar de buquíni para o filho. “Meu fotógrafo real oficial”, brincou. Além dele, os apresentadores são pais de Joaquim, de 14 anos, e Eva, de seis.

TV Fama