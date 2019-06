Luciano compartilha imagem do trauma no crânio do filho após acidente

O garoto de 11 anos foi internado no sábado (22) após sofrer um acidente durante um passeio de lancha com a família em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, ele praticava wakeboard -esporte em que fica sobre uma prancha e é puxado pela lancha- quando desequilibrou-se e chocou a cabeça na prancha.



Com o choque, houve um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que fez os médicos optarem por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio). Na tarde desta terça-feira, Benicio recebeu a alta dos médicos e foi para casa.

"Temos que aprender com mais esse renascimento da nossa família. Se houver algo que a gente possa tirar disso, vamos compartilhar com todos vocês", disse Luciano Huck em vídeo publicado em sua conta no Instagram .

A família já foi vítima de um acidente de avião. Em 2015, toda a família dos apresentadores Luciano Huck e Angelica tomaram um susto quando o avião em que eles estavam fez um pouso forçado em Mato Grosso do Sul. Eles viajavam com os três filhos e duas babás.

Segundo o casal, toda a força enviada pelo público os ajudou a superar os momentos mais difíceis. "Fizemos esse vídeo porque a gente sentiu que tem que agradecer. O que a gente passou é uma questão familiar, mas como a notícia foi muito compartilhada, isso chegou a muita gente", avalia Huck.

"Podem ter certeza que todas as orações e manifestações de carinho fizeram toda a diferença para nós", afirmou Angelica. Eles contam que receberam Bíblias, mensagens e orações no hospital, enquanto Benicio estava internado.

"Quero agradecer muito a todas as mães que mandaram mensagens a mim se solidarizando. Isso também foi muito bom ao coração", disse Angelica.

Folhapress