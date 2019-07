Lucas Lucco passa por cirurgia, deve ficar quatro meses sem exercícios

Após passar por uma cirurgia de emergência, o cantor Lucas Lucco, 28, afirmou que já está bem e se recuperando em casa.



"Passando para dizer que por aqui está tudo bem! Obrigado a todos pela preocupação e mensagens de carinho! Sigo de molho conforme recomendações médicas , mas como vocês podem ver, muito bem amparado!", escreveu o cantor em foto que aparece com a noiva, Lorena Carvalho.

Na última segunda-feira (15), a equipe de Lucco divulgou uma nota informando que ele teria de fazer uma cirurgia de emergência. Ele chegou a desmarcar o show que faria no dia 20 de julho, no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (Grande SP).

Lucco já havia afirmado, pelas redes sociais, que precisava corrigir o rompimento de uma fibra na região do peito, causado durante exercícios físicos pesados. Ele precisa ficar mais de dez dias longe do trabalho, mas ficará ainda mais distante da academia. Como o problema surgiu por causa dos treinos pesados que o cantor faz, ele precisará deixar de fazer exercícios por quatro meses, até a sua recuperação completa.

O sertanejo está em turnê de seu lançamento mais recente, o DVD "A Origem". O artista dedicou anos ao trabalho que traz 19 canções inéditas, do começo ao fim. A primeira música foi "Briguinha Boba". "Posto 24", parceria com Wesley Safadão, entrou na lista das cem mais tocadas do Spotify no Brasil na época de seu lançamento.

Folhapress