Lucas Lucco cancela show por causa de gastroenterite infecciosa

Lucas Lucco, 28, precisou cancelar o show que faria este sábado (14) em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, em decorrência de uma gastroenterite infecciosa e febre intensa. Em nota, a assessoria do cantor afirmou que a recomendação médica foi de repouso para a recuperação.

Mas o cantor não deixou os fãs desamparados. Lucco garantiu que uma nova data será anunciada em breve, quando seu estado de saúde melhorar. Ao fim do comunicado, ele reiterou o compromisso e respeito com os fãs, fornecedores locais e pediu a compreensão de todos.

O próximo show marcado na agenda do cantor é no próximo sábado (21), em Ponto dos Volantes, Minas Gerais. Lucco lançou em setembro o projeto "De Bar Em Bar", que viaja todo o Brasil com apresentações em bares do país.

(Foto: FolhaPress)

O último álbum de Lucas Lucco foi "A Origem" lançado em outubro do ano passado com 19 músicas inéditas. Em agosto deste ano, ele lançou o clipe de "Motivo Pra Agradecer", em que mostra o pedido de noivado do cantor com Lorena Carvalho.

Ainda este ano, o cantor passou por momentos delicados quando sua noiva, Lorena Carvalho, sofreu uma aborto espontâneo e ficou 14 dias internadas, sendo seis na UTI. Em um texto publicado no Instagram, ela falou sobre as dificuldades enfrentadas no período e agradeceu o apoio do cantor, dos médicos, parentes e amigos.

"Primeira gestação, primeiro aborto espontâneo, uma perfuração no útero, seis dias na UTI por conta de algumas complicações e infecção e mais oito dias no quarto do hospital para conseguir reestabelecer o funcionamento do meu organismo. Eu venci. Eu estou viva. E hoje vim para casa. Graças a Deus", escreveu ela ao lado de duas fotos em que aparece no hospital.

Folhapress