Lucas Lucco , 28, usou o Instagram para anunciar que será pai pela primeira vez. A noiva do cantor, Lorena Carvalho – com quem ele vive um relacionamento de idas e vindas desde 2013 – está grávida de dez semanas.

"Obrigado minha amada Lorena Carvalho por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida. A confiança nos planos do nosso Pai Celestial conforta e traz paz para o meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dele. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... dos próximos dias de busca", escreveu o músico.



Lucas Lucco anuncia que será pai pela primeira vez. Instagram



Carvalho foi surpreendida em 23 de agosto com o pedido de casamento feito por Lucco. O cantor usou a mesma rede social para publicar um vídeo do momento em que ficou noivo da loira e também as alianças do casal.

Folhapress