Lucas Lucco anuncia que está noivo após pedido surpresa à namorada

Lucas Lucco , 28, revelou por meio de seu Instagram nesta sexta-feira (23) que ele e a namorada, Lorena Carvalho, estão noivos.

O cantor publicou na rede social um vídeo do momento em que fez o pedido, durante uma festa. "Escrevendo mais um capítulo", escreveu na legenda.

Nas imagens, o casal se beija e mostram as novas alianças. Emocionada, Lorena foi pega de surpresa no pedido, feito em frente a amigos e familiares.



Foto:Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, Lucco precisou desmarcar shows para passar por uma cirurgia de emergência para corrigir o rompimento de uma fibra na região do peito, causado durante exercícios físicos pesados. Lorena esteve ao seu lado durante todas as etapas.

Por meio de comunicado oficial, o artista informou que precisaria ficar 11 dias em repouso, atrapalhando a turnê de seu lançamento mais recente, o DVD "A Origem".

O artista dedicou anos ao trabalho que traz 19 canções inéditas, do começo ao fim. A primeira música foi "Briguinha Boba". "Posto 24", parceria com Wesley Safadão, entrou na lista das cem mais tocadas do Spotify no Brasil na época de seu lançamento.

Folhapress