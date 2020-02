Lucas é eliminado do BBB 20 com 62,62% dos votos

Com 62,62% dos votos, Lucas é o quarto eliminado do Big Brother Brasil 20. Ele perdeu a disputa para Victor Hugo, que teve 36,08% dos votos, e Babu com 1,30% dos votos.

Antes do anúncio da eliminação, ao ser questionado por Tiago Leifert se faria algo diferente, Lucas disse que não mudaria nada do que foi durante o programa. "Tenho certeza que eu fui eu mesmo. Não consigo ser diferente, encarar um personagem", afirmou.

Ao sair da casa, ele disse que estava apanhando há um mês dentro do programa e pediu que o público dê uma chance para Felipe Prior. "É um massacre. São 15 contra 2 [dentro do programa]. Vejam os dois lados da moeda, tentem dar uma chance para ele [Prior] também."

Indicado pelo líder Guilherme, Lucas se envolveu em várias polêmicas ao longo do reality e foi acusado de ter ações machistas, como o teste de fidelidade, estratégia pensada por alguns homens do BBB para fazer com que famosas comprometidas se queimassem dentro do programa.

Na última semana, Lucas foi criticado dentro e fora do reality após não contribuir para a compra de comida da semana, apesar de ser o participante com mais estalecas (o dinheiro vigente no reality).

Por conta da sua atitude, o fisioterapeuta entrou em atrito com Thelma. Ao perguntar se ele ia comer, mesmo sem ter contribuído com a compra da comida, e ouvir como resposta sim, a sister falou: "Você teve uma atitude escrota. Você é um escroto. Se você quer sair, saia de cabeça limpa. Você vai sair com vergonha das atitudes escrotas que você está tendo aqui dentro, porque você é um macho escroto. É isso o que você é", disse.

Anteriormente, Lucas afirmou para Manu que fez isso como estratégia e que um de seus objetivos era descobrir "quem era a pessoa que faz leva e traz, causando intriga na casa", que ele disse se tratar de Pyong. Ele também disse que acha injusto usar suas 1.800 estalecas, enquanto outro brothers têm apenas 50 para contribuir.

Depois, em conversa com Felipe Prior, ele disse que sofre preconceito por ser loiro e ter o olho azul. "Elas [as participantes mulheres] são tudo politicamente corretas, mas são as primeiras a julgar a pessoa pelo biotipo. Não gostei do teu olho. Macho escroto. Tu é loiro", afirmou o catarinense.

"As pessoas não fazem ideia da minha vida e julgam pelo biotipo, cara", completou.

Apesar de toda a confusão, Lucas chegou a dizer para Babu, que se não fosse eliminado, iria continuar com a estratégia de não dar estalecas para a compra.

"Se eu ficar, vou dar zero de novo, porque daí já tem mais uma intenção de voto. É mais fácil. Vou dar zero até o final do programa."

Folhapress