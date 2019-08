Luana Piovani pode estar namorando jogador de basquete mais jovem

Desde o término de seu casamento com o surfista Pedro Scooby , 31, Luana Piovani nunca confirmou estar em um novo relacionamento. Quando o ex-marido começou a namorar a cantora Anitta , a atriz começou a aparecer acompanhada de alguns amigos, que foram apontados como novos affairs.

Entre os quais estavam Douglas Silva, o barman paulista de 30 anos que foi com ela para Portugal, o modelo e apresentador português Ruben Rafael Gomes Rua que apresenta com a atriz o reality show Like Me na televisão portuguesa, e seu ex-namorado o ator Paulinho Vilhena, que teriam ficado juntos na "Festa da Lua".

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o mais recente affair da atriz é jogador de basquete, Ofek Malka , 23. A apresentadora e o novo amado se conheceram em meados de julho, em Ibiza, e ele estaria passando uns dias em Portugal, onde Luana mora atualmente. Nessa visita, a atriz teria sido vista saindo do hotel em que o jogador está hospedado em Cascais.



Foto:Reprodução

Procurada pelo F5, a assessoria de Luana disse que não se pronuncia sobre a vida pessoal da atriz. "Você está atrasado, hein? Não tenho nada a dizer não. Vocês tem a foto", disse Piovani ao jornalista que apresenta o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT.

Ainda segundo o colunista, Ofek Malka tem 1,80 metro de altura, nasceu em Israel e, atualmente, defende o time Eltizur Yavne, que joga pela segunda divisão do esporte no país.

Luana Piovani se separou de Pedro Scooby em junho deste ano, quando surpreendeu o público ao anunciar que estavam separados. Na ocasião, a atriz afirmava que os dois continuavam bons amigos. Segundo ela, a separação ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades', afirmou a atriz.