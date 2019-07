Luana Piovani diz que espera poder fumar e beber com os filhos

Luana Piovani, 42, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores como ela imagina sua amizade com os filhos no futuro.



Nesta segunda-feira (1º), após sair com uma amiga e a filha de 20 anos dela em Portugal, onde mora atualmente, ela publicou um vídeo relatando o encontro e expressando suas vontades.

"Fumamos, bebemos... E eu olhando para aquela menina e pensando: 'Meu Deus, um dia meus filhos vão ter 20 anos e espero poder fumar e beber com eles também, se eles quiserem fazer essas besteiras todas que eu faço."

"Tomara que não, mas, se quiserem, eu queria me sentir à vontade e ser muito amiga deles para fazer o mesmo", disse a apresentadora em seguida.

Atualmente, Piovani é mãe de Dom, 7, Bem, 7, e Liz, 3, todos filhos de seu ex-marido, Pedro Scooby.

Folhapress