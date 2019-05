Luana Piovani anuncia estreia como apresentadora na TV portuguesa

Além do novo programa no Brasil, Luana é de Lua, que estreia em junho no canal a cabo E!, Luana Piovani, 42, anunciou nesta sexta-feira (17) que também vai comandar uma atração na televisão portuguesa. Ao lado do modelo e apresentador português Ruben Rua, a brasileira apresentará o reality show #LikeMe, no canal TVI.



"Finalmente posso contar a novidade sobre meu novo projeto de trabalho. Sim, senhoras e senhores, vou apresentar o @likemetvi com meu querido @ruben_rua. Não bastasse um programa no Brasil, agora apresento um na minha nova casa. Gratos @tvioficial pelo surpreendente e entusiasmante convite", disse ela.

Folhapress