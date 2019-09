Luan Santana pede Jade em casamento em voo de balão

O cantor Luan Santana , 28, pediu a namorada Jade Magalhães, 26 em casamento. O fato aconteceu nesta segunda-feira (16), durante um voo de balão. O momento tão aguardado foi registrado em formato de vídeo e publicado em sua rede social.

Junto do vídeo, Luan fez uma declaração de amor para ela. "Há 11 anos atrás, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando, mas foi ela quem me cantou a canção mais linda. Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados", escreveu ele.

Em seguida, demonstrou com palavras a vontade de fazer a família crescer. "Hoje comecei a imaginar um futuro do seu lado, um filho no meio de nós dois na cama, uma cadeira de balanço na varanda e então assim, perto do céu, acima das nuvens, Deus nos faz noivos. Para quem sempre cantou o amor, hoje eu te entrego tudo o que há de bom em mim. More em mim e me deixe morar em você", publicou.

Famosos deram os parabéns ao casal. Dentre eles Larissa Manoela, Simone, da dupla com Simaria, Solange Almeida e o DJ Alok, que acaba de anunciar o nome de seu filho.



O cantor Luan Santana, 28, pediu a namorada Jade Magalhães, 26 em casamento. Instagram



Já na rede social de Jade, ela postou uma foto usando a aliança que o cantor deu para ela. E contou mais sobre o que sente. "Eu sonhei com esse dia. E foi além de qualquer expectativa, mais lindo e mais poético do que eu poderia imaginar. 'SIM', com o céu como cenário, eu te aceitei. Te aceitei desde o dia que te conheci", começou.

"Sou sua namorada, amiga, noiva, esposa... Quero ser toda sua, mãe dos seus filhos, avó dos seus netos, sua eterna companheira. Obrigada por me ensinar o verdadeiro significado do amor, sou apaixonada por você Luan", emendou.

Em entrevista à revista Veja, no começo do mês, Luan Santana já demonstrava interesse em subir ao altar com Jade. "Vou me casar, enfim. Faz 12 anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, 12 anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento", disse.

Em 2013, tanto ele quanto a namorada revelaram que não gostariam de ter uma cerimônia tradicional. Na época, o casal sofreu com comunidades criadas em redes sociais por fãs do cantor, que se diziam contra o relacionamento. De lá para cá, Luan e Jade passaram por diversas idas e vindas, sendo a mais recente em 2016.

Folhapress