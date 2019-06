Luan Santana explica recusa em cantar com Paula Fernandes em DVD

Luan Santana resolveu dar a sua versão dos fatos depois de Paula Fernandes ter revelado, nas redes sociais, na última segunda-feira (10), que o sertanejo desistiu cantar em seu DVD. Após a cantora aparecer com cara de choro e comentar que o colega se recusou a apresentar a música “Juntos”, o astro abriu o jogo sobre o que realmente aconteceu.



“A gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. Que seja uma noite linda! O trabalho já está eternizado na canção. Luan tirou três dias de folga na extensa e lotada agenda e está curtindo com a namorada Jade Magalhães”, informou a assessoria do famoso.

Entretanto, o colunista Leo Dias apontou outras razões pelas quais o show não irá acontecer. Além da questão das gravadoras, o cantor e seus representantes teriam optado por não ter participações especiais, para assim poder focar 100% no seu próprio trabalho.

Além disso, algo não menos importante seria a repercussão negativa que a canção teve após o lançamento há algumas semanas. As pessoas que trabalham com Luan não gostariam de ver o nome do cantor associado à música.





Leia mais

"Juntos e shallow now", brinca Léo Cidade em legenda com Larissa



Luan diz estar por fora de repercussão de 'Juntos', mas que achou 'massa'



Paula Fernandes divulga trecho de versão de 'Shallow' e memes bombam



MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy